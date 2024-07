Die deutschen Fußballerinnen wollen auch ohne Lena Oberdorf ein starkes olympisches Turnier spielen. Warum ein gutes Abschneiden nicht nur kurzfristig wichtig wäre.

Dirk Preiß 24.07.2024 - 14:00 Uhr

Ein wirklicher Trost ist es ja nicht gewesen. Aber, immerhin: Auch bei der Konkurrenz lief nicht alles reibungslos. An diesem Donnerstag (19 Uhr in Marseille) treten die deutschen Fußballerinnen erstmals beim olympischen Turnier von Paris 2024 an – und die Gegnerinnen aus Australien vermissten nach der Ankunft in Frankreich das eine oder andere Gepäckstück. Allerdings: Was sind schon ein paar Koffer im Gegensatz zum Verlust, den das deutsche Team im Vorfeld der Spiele zu beklagen hatte?!