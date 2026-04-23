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  6. Star-Trainer Ralf Rangnick: Warum er singen und sein Bauch bis zur WM weg muss

Fußballtrainer zu Gast in Aspach Star-Trainer Ralf Rangnick: Warum er singen und sein Bauch bis zur WM weg muss

Fußballtrainer zu Gast in Aspach: Star-Trainer Ralf Rangnick: Warum er singen und sein Bauch bis zur WM weg muss
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Im Gespräch mit dem Sportmoderator Michael Antwerpes gab Ralf Rangnick (links) so manchen Schwank aus seinem Leben preis. Foto: Eva Herschmann

Zu Gast in der Reihe „Köpfe – Typen – Geschichten“ erzählt Österreichs Fußball-Nationaltrainer Ralf Rangnick im Gespräch mit Michael Antwerpes Privates und Professionelles.

Vieles ist bekannt über Ralf Rangnick. Seine Stationen als Spieler, Trainer und Funktionär, und dass er aus Backnang (Rems-Murr-Kreis) kommt, ist überall nachzulesen. Dass der 68-Jährige ein umgelernter Linkshänder und bekennender Schönschreiber ist, zum Einstand als Teamchef der österreichischen Fußballnationalmannschaft im Mai 2022 auf einem Stuhl stehend ein Ständchen gab und noch vieles andere haben die mehr als 300 Gäste am Mittwoch im Bergwerk inm Aspacher Teilort Kleinaspach (Rems-Murr-Kreis) erfahren. Der Teamchef der österreichischen Fußballnationalmannschaft war auf Besuch in der alten Heimat und zu Gast in der Reihe „Köpfe – Typen – Geschichten“ der Kreissparkasse Waiblingen.

 

„Schon als kleiner Steppke steckte das Trainer- und Lehrergen in mir, ich habe schon damals auf dem Bolzplatz die Älteren in die Mannschaften eingeteilt“, sagte Ralf Rangnick im Gespräch mit dem Moderator Michael Antwerpes. Doch auch er musste lernen. In seinem ersten Spiel überhaupt, als Sechsjähriger und mit Abstand jüngster Spieler in der D-Jugend von Viktoria Backnang gegen Großaspach, hatte er die Abseitsregel noch ziemlich eigenwillig interpretiert. „Mein Onkel rief von draußen rein, geh raus, geh raus. Er meinte aus dem Abseits. Ich hab es nicht verstanden und bin vom Spielfeld runter gelaufen, hinten ins Toraus, und dann ist ein Tor gefallen und ich war schuld.“

„Fußball-Professor“ Rangnick: Taktik als Schachspiel auf dem Platz

Später erhielt Ralf Rangnick den Spitznamen „Fußball-Professor“, nachdem er 1998 im ZDF-Sportstudio an einem Flipchart Taktiken wie die Viererkette und Pressing theoretisch erklärte. Heute würde er das so nicht mehr machen, verriet er. „Es war in Deutschland noch ungewöhnlich, dass man über Taktik spricht. Es gab damals einen Bundesligatrainer, der sagte, Taktik ist nur was für schlechte Spieler.“ Mittlerweile gehe es auf dem Platz um „Taktik auf höchstem Niveau, gerade so als ob zwei Trainer miteinander Schach spielen“.

Trainer Ralf Rangnick blickt mit der österreichischen Fußballnationalmannschaft schon in Richtung Weltmeisterschaft. Foto: imago/GEPA pictures

Der alte Viktoria-Platz, auf dem Rangnick das Fußballspielen lernte, war eine Mischung aus „ganz klein wenig Rasen, viel Erde und jede Menge Sand“. Doch jeder Untergrund sei gut genug gewesen, um zu kicken, sagte er. Solche Erfahrungen machen die heutigen Fußballprofis kaum noch, die früh viel Geld verdienen und viel auf Social Media unterwegs sind. Diese Generation habe mit viel mehr Themen zu tun, so Rangnick. „Aber wir sehen die Spieler nicht als Mannschaft, sondern als Familie. Wir kümmern uns.“

Dazu gehörten persönliche Nachrichten für jeden Nationalspieler zu Weihnachten und auch ein besonderes Aufnahmeritual bei den Österreichern. Jeder Neue müsse erst einmal auf einen Stuhl stehen und singen, auch er. „Ich habe Rod Stewart „Your in my heart“ gesungen.“ Rod Stewart habe immer Fußballprofi werden wollen, so Rangnick. „Und ich Sänger, aber es gibt ja vielleicht auch ein zweites Leben.“

Rangnick bereut Entscheidungen und fiebert der WM entgegen

Rangnick sprach über Werte – „Ich bin Einzelkind und früh in den Vereinssport gekommen. Das Team geht mir über alles, das prägt mich auch als Trainer.“ – und Fehler, die er als junger Trainer gemacht hat. „Wenn ich noch mal die Uhr zurückdrehen könnte, wäre ich wahrscheinlich beim SSV Ulm geblieben, denn die Geschichte war noch lange nicht auserzählt. Aber wenn schon zum VfB Stuttgart, dann hätte ich sicherlich einige Dinge anders gemacht als ich sie damals gemacht habe.“ Und er erzählte, dass er schon die Tage zählt, bis die Fußball-Weltmeisterschaft beginnt, für die sich die Österreicher mit ihm als Teamchef zum ersten Mal seit der WM 1998 in Frankreich qualifiziert haben.

Zu Beginn hatte Ralf Rangnick erzählt, er sei „Backnanger durch und durch“ und besuche alle fünf, sechs Wochen seine Mutter. Auch vor der Veranstaltung der Kreissparkasse in Kleinaspach war er bei ihr in Backnang. „Sie schaut jedes Spiel von mir an und wird auch die WM-Spiele von Österreich angucken. Auch wenn die morgens um 4 Uhr sind, sie ist mit der größte Fußballfan.“ Diesmal habe sie gefordert: „Ralf, der Bauch muss bis zur Weltmeisterschaft weg.“

Die Frage, ob er ein glücklicher Mensch ist, beantwortet Ralf Rangnick mit Ja. Mit zehn Jahren, als andere davon träumten, Astronaut, Pilot oder Fußballprofi zu werden, habe er Lehrer für Englisch und Sport werden wollen, sagte er. „Aber Fußball war immer mein Wegbegleiter, es gibt ein Foto von mir mit Sechs in Lederhosen auf dem Fahrrad mit dem Fußball auf dem Gepäckträger.“

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