Deutschland startet am 14. Juni gegen Curacao in das Turnier in Kanada, Mexiko und den USA. Die beiden weiteren Gruppenspiele steigen am späten Abend. Wo sind die Austragungsorte?
06.12.2025 - 20:13 Uhr
Der Auftakt um 19.00 Uhr, danach zwei Partien um 22.00 Uhr: Den Fans des DFB-Teams bleiben "Nachtschichten" bei der Fußball-WM im kommenden Jahr in der Gruppenphase erspart. Die deutsche Nationalmannschaft startet am 14. Juni (12.00 OZ/19.00 MESZ) in Houston gegen den Neuling und krassen Außenseiter Curacao in das Turnier. Einen Tag nach der Auslosung gab der Weltverband FIFA in Washington D.C. die genauen Details zum Spielplan bekannt.