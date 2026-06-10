Keine Fußball-WM ohne einen Shakira-Song: Seit Jahren steuert die Kolumbianerin regelmäßig den Soundtrack zur Weltmeisterschaft bei - mal als offizielle Hymne, mal als populärer Sommerhit.
10.06.2026 - 07:15 Uhr
Mexiko-Stadt - Die Fußballweltmeisterschaft und Shakira - das ist beinahe schon eine symbiotische Beziehung. In den vergangenen 20 Jahren hat die kolumbianische Sängerin rund um die Endrunde immer wieder ikonische Hymnen beigesteuert - mal als offiziellen WM-Song, mal als populären Sommerhit zur Zeit der Fußballweltmeisterschaft.