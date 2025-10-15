Die meisten Erledigungen machen die Heimsheimer mit dem Auto. Das soll sich ändern: Der Gemeinderat billigte jetzt ein umfangreiches Fußverkehrskonzept.
15.10.2025 - 13:02 Uhr
Von einem „absoluten Novum im Enzkreis“ ist die Rede gewesen und von einer „Leuchtturmfunktion in der Region“. Derart gelobt wurde ein Konzept, das einen Schwerpunkt auf Barrierefreiheit und Sicherheit für Fußgänger legt. Das Enzkreis-Landratsamt bestätigte auf Nachfrage, dass ein solch umfangreiches Konzept erstmalig in einer Kommune im Landkreis erstellt wurde.