Eine 70-jährige Mercedesfahrerin übersieht am Kreisverkehr in der Leonberger Römerstraße offenbar einen 35-jährigen Fußgänger.

Marius Venturini 29.10.2024 - 13:34 Uhr

Ein Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Leonberg leicht verletzt worden. Gegen 17.40 Uhr fuhr eine 70 Jahre alte Frau mit ihrem Mercedes in den Kreisverkehr an der Römerstraße und der Steinbeisstraße und wollte diesen an der Ausfahrt in Richtung Bahnhofstraße wieder verlassen.