Ein Moment der Unachtsamkeit – und zwei Senioren landen im Krankenhaus. In Schwaikheim kam es zu einem folgenschweren Zusammenstoß.

Rems-Murr: Sascha Sauer (sas)

Am Freitagmittag ist es in Schwaikheim (Rems-Murr-Kreis) in der Badstraße auf Höhe der Einmündung Schulstraße/Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 45-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 13.15 Uhr nach links in die Bahnhofstraße abbiegen – dabei übersah er zwei ältere Fußgänger, die gerade die Straße überquerten.

 

Der Wagen erfasste die 86-jährige Frau und ihren 88-jährigen Begleiter. Beide Senioren wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Klinikum gebracht, wo sie medizinisch versorgt wurden.

Die Polizei war vor Ort, um den Unfall aufzunehmen und den genauen Hergang zu klären.