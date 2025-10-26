Ein Moment der Unachtsamkeit – und zwei Senioren landen im Krankenhaus. In Schwaikheim kam es zu einem folgenschweren Zusammenstoß.

Sascha Sauer 26.10.2025 - 10:55 Uhr

Am Freitagmittag ist es in Schwaikheim (Rems-Murr-Kreis) in der Badstraße auf Höhe der Einmündung Schulstraße/Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 45-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 13.15 Uhr nach links in die Bahnhofstraße abbiegen – dabei übersah er zwei ältere Fußgänger, die gerade die Straße überquerten.