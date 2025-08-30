Futsal Champions League: TSV Weilimdorf zieht in Hauptrunde der Königsklasse ein

Am Ende gab die bessere Tordifferenz den Ausschlag für den TSV Weilimdorf: Der Deutsche Futsal-Meister hat sich in der bulgarischen Hauptstadt Sofia für die Hauptrunde der Champions League qualifiziert. Nach einem 7:1 zum Auftakt gegen die Gastgeber von FSC Levski Sofia gab es im zweiten Spiel gegen den weißrussischen Meister Viten Orsha ein 3:3, und zum Abschluss am Samstag – im Rennen um die bessere Tordifferenz – ein 15:0 gegen Europa FC aus Gibraltar. Hauptrivale Viten Orsah gewann gegen Europa FC nur mit 10:1.

„Das ist ein Riesenerfolg für unser Team, vor allem das 3:3 gegen die Vollprofis aus Weißrussland war überragend“, freute sich der TSV-Vorsitzende Daniel Nötzold.

In der Hauptrunde geht es nun vom 28. Oktober bis zum 2. November in Catania auf Sizilien weiter. Gegner für das Team von Trainer Vojkan Vukmirovic dort sind Gastgeber Catania Calci0 A 5, Akaa Futsal (Finnland) und AEK Futsal Club (Griechenland). Von diesem Quartett kommt nur der Gruppensieger weiter und steht dann in der Eliterunde.

Zunächst aber konzentriert sich der TSV auf die neue Bundesligasaison. Die startet für den Titelverteidiger mit einem Auswärtsspiel am 6. September (18.30 Uhr) beim SV Pars Neu-Isenburg. „Wir sind gerüstet, und der Erfolg auf der internationalen Bühne gibt uns zusätzlichen Rückenwind“, sagte Nötzold.