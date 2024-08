Der Deutsche Futsal-Meister TSV Weilimdorf spielt von diesem Mittwoch an in der albanischen Hauptstadt Tirana in der Champions-League-Qualifikation. Der Trip wird zu einer sportlichen und finanziellen Herausforderung.

Jürgen Frey 20.08.2024 - 12:04 Uhr

Sie gehen nicht als Favorit in die drei Spiele. Was aber nichts daran ändert, dass der Deutsche Futsal-Meister TSV Weilimdorf seine Außenseiterchance in der Champions-League-Qualifikation nutzen will. An diesem Dienstag erfolgt der Flug von Stuttgart nach Tirana. In der albanischen Hauptstadt stehen dann im 1200 Zuschauer fassenden Parku Olimpik die Spiele gegen Gastgeber Tirana Futsal (Mittwoch, 20.45 Uhr), Akaa Futsal/Finnland (Donnerstag, 17.45 Uhr) und Isbjörninn/Island (Samstag/17.45 Uhr) auf dem Programm. Ob die Spiele in einem Livestream übertragen werden, ist noch nicht zu 100 Prozent sicher. Fest steht dagegen: Nur der Gruppenerste qualifiziert sich für die Hauptrunde, die im Oktober in der Slowakei über die Bühne geht.