Der TSV Weilimdorf ist optimal in die neue Saison der Futsal-Bundesliga gestartet. Nun peilt der deutsche Meister auf Sizilien das Weiterkommen in der Champions League an.

Daniel Nötzold redet erst gar nicht lange drumherum: „Wir wollen die Champions League nach Stuttgart bringen“, sagt der Vorstandsvorsitzende des TSV Weilimdorf. Um dies zu schaffen muss der Deutsche Futsal-Meister nach der überstandenen Vorrunde im bulgarischen Sofia nun auch in der Hauptrunde in Catania auf Sizilien bestehen. Erst dann wäre ein Heimspiel im Achtelfinale der Königsklasse in Stuttgart garantiert.

TSV-Coach Vojkan Vukmirovic mit der Meisterschale Foto: Baumann

An Selbstvertrauen mangelt es dem TSV-Team von Trainer Vojkan Vukmirovic nicht. In die neue Futsal-Bundesligasaison startete der Titelverteidiger mit der Optimalausbeute von sechs Siegen in sechs Spielen. Vor allem auf die Toptorjäger Amer Dzindic und Mergim Dervishaj ist dabei stets Verlass.

Mit der Teilnahme an der Champions League lässt sich für die Weilimdorfer kein Geld verdienen. Ein Zuschussgeschäft ist es allerdings auch nicht. Die Uefa bezahlt Flug, Unterkunft und Verpflegung. Die Spiele werden im kostenlosen Livestream gezeigt (YouTube.com/tsvweilimdorf und sporteurope.tv/tsvweilimdorf).