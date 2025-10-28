Der TSV Weilimdorf ist optimal in die neue Saison der Futsal-Bundesliga gestartet. Nun peilt der deutsche Meister auf Sizilien das Weiterkommen in der Champions League an.
28.10.2025 - 10:42 Uhr
Daniel Nötzold redet erst gar nicht lange drumherum: „Wir wollen die Champions League nach Stuttgart bringen“, sagt der Vorstandsvorsitzende des TSV Weilimdorf. Um dies zu schaffen muss der Deutsche Futsal-Meister nach der überstandenen Vorrunde im bulgarischen Sofia nun auch in der Hauptrunde in Catania auf Sizilien bestehen. Erst dann wäre ein Heimspiel im Achtelfinale der Königsklasse in Stuttgart garantiert.