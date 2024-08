Zwei Siege reichen dem TSV Weilimdorf nicht, um die Champions-League-Qualifikation in Tirana zu überstehen. Der Futsal-Bundesligist wundert sich über gravierende organisatorische Defizite, verspricht sich von dem Turnier aber Impulse für die Liga.

Jürgen Frey 25.08.2024 - 08:34 Uhr

„Fünf schlechte Minuten gegen die Finnen von Akaa haben uns das Weiterkommen gekostet.“ Michael Bachmann, der Spielleiter des Futsal-Bundesligisten TSV Weilimdorf, trauerte der verpassten Chance nach, den Traum von der Königsklasse weiter zu leben. Die 2:4-Niederlage im Champions-League-Qualifikationsturnier in der albanischen Hauptstadt Tirana gegen Akaa besiegelte das Aus für den deutschen Futsal-Meister. Zuvor hatten die Weilimdorfer Gastgeber Tirana Futsal mit 3:2 besiegt, im dritten Spiel gab es einen klaren 7:2-Sieg gegen Isbjörninn/Island. Den Finnen reichte im abschließenden Spiel am Samstagabend ein 3:3 gegen Tirana, um sich für die Hauptrunde Ende Oktober in der Slowakei zu qualifizieren.