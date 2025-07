Von Donnerstag bis Samstag sind Vordenker, Kreative, Unternehmer und Bürger in die Liederhalle und in mehr als zehn weitere Locations in der Innenstadt und auf den Wasen geladen.

Wie sieht die Schule von morgen aus? Was muss in den Innenstädten passieren, damit sie zukunftsfähig sind? Oder wie kann die Geschäftswelt von der Digitalisierung profitieren? Diese und viele weitere Zukunftsfragen werden im Rahmen des Futuromundo-Festivals gestellt und von mittlerweile rund 200 nationalen und internationalen Fachleuten aus den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung, Gesellschaft und Politik versucht zu beantworten.

Von Donnerstag, 3. Juli, bis Samstag, 5. Juli, sind Vordenker, Kreative, Unternehmer und Bürger in die Liederhalle und in mehr als zehn weitere Locations in der Innenstadt und auf den Stuttgarter Wasen geladen. „Mit Mut, Optimismus, Kreativität und grenzenloser Offenheit schlagen wir neue Wege ein“, sagt Leonard Sommer. Der Mitgründer von Futuromundo gibt als Ziel aus, neue Denkweisen zu fördern, Ideen zu vernetzen und vielleicht auch konkrete Projekte für eine nachhaltige und inspirierende Zukunft auf den Weg zu bringen. Es wird Visionen geben, aber auch Beispiele, die nicht aus Wolkenkuckucksheim kommen, sondern direkt aus der Praxis stammen. Unter anderem ist der schwedische Lehrer des Jahres, Philippe Longchamps, zu Gast. Oder David Shing. Der Australier wird vom Forbes-Magazins wie folgt beschrieben: „Als Künstler, Weltenbummler und Marktsucher ist er ein Geschichtenerzähler, der aufkommende Trends erkennt und Kunden dazu inspiriert, anders zu denken.“

Lesen Sie auch

Das Futuromundo-Programm ist vielseitig und umfangreich. Überall wird man nicht gleichzeitig sein können. Auch außerhalb der Liederhalle muss man sich entscheiden. Am Donnerstag laden zum Beispiel Studio Mätsch und Berni Hanel (Gründer des World Child Forums) ins Literaturhaus ein. Ab 18 Uhr findet dort eine Podiumsdiskussion zum Thema „Kinderfreundliche Kommune – Realität oder nur ein Label?“ statt – unter anderem mit Staatssekretärin Elke Zimmer und Dominik Bär, dem Geschäftsführer des Vereins Kinderfreundliche Kommunen. Wer dabei sein möchte, sollte sich anmelden. Anschließend gibt es von 19.30 bis 21 Uhr Inspirationen auf dem Markt der Möglichkeiten, ehe die riesige Lichtfigur Dundu auf dem Berliner Platz für Aufsehen sorgen wird.

Auch Inklusion und Kunst sind ein Thema

An der Calwer Straße 28 öffnen sich bei Schokolade TV am Donnerstag ebenfalls die Tore. Ab 16 Uhr heißt es „Inklusion als kreativer Booster“. Alles dreht sich um die Frage, wie Vielfalt neue Perspektiven in Kunst und Bildung eröffnen kann. Es werden Arbeiten von Viola Zecher, Tim Rombach und dem 15-jährigen Matteo Rederer zu sehen sein. Ab 18 Uhr wird es persönliche Einblicke, Perspektiven und eine Diskussion rund um Inklusion, Bildung und kreative Wege geben. Mit dabei sein wird dann auch Kunsttherapeutin Sonja Schuberth. Der Eintritt ist frei, wenn man sich angemeldet hat, bis zum 1. Juli unter a.raiser@schokolade.tv oder wenn man ein Futuromundo-Ticket besitzt. Spenden sind vor Ort willkommen und gehen komplett ans Kinderhospiz.

Am Freitag, 4. Juli, wird aus einem Kinosaal im Cinemax eine Ideenwerkstatt. Beim Zukunftslabor von IMP & mantro treffen Unternehmer, Gründer und Visionäre ab 10 Uhr aufeinander. Es geht um Deeptech, Disruption, Resilienz, Enkelfähigkeit und nachhaltige Innovation – inspiriert durch Impulse aus Spitzensport, Maschinenbau und Automobilindustrie. Unter anderem wird Beachvolleyball-Olympiasieger Julius Brink sprechen.

Die Zukunft der Mobilität

Gleich an zwei Tagen wird das Gutbrod der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart zum Clubhouse. Während es am Donnerstag mit Pionieren um die Zukunft der Mobilität geht, wird am Freitag das innovative Kompetenzmodell Cyanotypes mit den 25 wichtigsten Zukunftskompetenzen für die Kreativbranche vorgestellt.

Alle Clubhouses sind unter www.futuromundo.com/clubhouses zu finden. Auf der Internetseite ist auch das komplette Programm zu sehen. Dort gibt es auch die unterschiedlichen Einzel- und Kombitickets für alle Veranstaltungen und Tage zu buchen. Durch die Zusammenarbeit mit den Machern des Kessel Festivals auf dem Wasen kann man auch abends nach den Konferenzen noch zu Klängen vieler Künstler wie Deichkind, Meute, Kontra K, Max Herre & Joy Denalane oder Bosse tanzen.

Weitere Informationen gibt es unter www.futuromundo.com.