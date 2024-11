Vier Mitglieder des Militärs sollen bereits 2022 geplant haben, hochrangige Mitglieder der brasilianischen Regierung zu ermorden. Nun wurden sie in Rio den Janeiro auf dem G20-Gipfel festgenommen.

red/AFP 19.11.2024 - 15:38 Uhr

Beim G20-Gipfel in Brasilien hat die Polizei vier Wachleute festgenommen, die 2022 an einem mutmaßlichen Anschlagsplan auf den damals frisch gewählten Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva beteiligt gewesen sein sollen. Die vier Mitglieder des Militärs seien in Rio den Janeiro festgenommen worden, „wo sie am Sicherheitseinsatz für das Treffen der G20-Staats- und Regierungschefs teilnahmen“, hieß es am Dienstag aus Polizeikreisen. Zudem wurde den Angaben zufolge auch ein Polizeibeamter in Gewahrsam genommen.