G9 im Südwesten: Wie viel Elitebewusstsein verträgt das neue neunjährige Gymnasium?

Manchmal kann man wirklich nur den Kopf schütteln. Nun startet Baden-Württemberg nach gefühlt ewigen Auseinandersetzungen um die Frage nach der richtigen Dauer der Schulzeit bis zum Abitur mit einem modernisierten neunjährigen Gymnasium ins neue Schuljahr. Und jetzt entfacht die grüne Kultusministerin eine kropfunnötige – umgekehrte – Elitedebatte. Dass Theresa Schopper die Förderung der leistungsstarken Schüler auch an den G9-Gymnasien hintanstellt und stattdessen eine Steigerung der Abiquote durch Förderung der schwächeren Schüler die größere Bedeutung zumisst, ist einfach falsch.

Bitte keine Gleichmacherei für alle Schularten Was denn sonst soll im allgemeinbildenden Gymnasium – als einer von fünf (!) weiterführenden Schularten in Baden-Württemberg – Vorrang haben, wenn nicht der Auftrag, möglichst viele Schüler zu Spitzenleistungen zu bringen? Durch die Schulreformen der vergangenen Jahre hat die Förderung der schwächeren Schüler an allen anderen Schularten Priorität. Das ist nicht verkehrt, schon weil die wachsende Zahl von Lerndefiziten bei einem wachsenden Anteil der Schüler dies erforderlich macht.

Aber es muss und sollte nicht für alle Schularten gleichermaßen gelten. Denn wie die Vergleichsarbeiten der Achtklässler in den vergangenen Jahren stets gezeigt haben, ist die Gruppe der Spitzenschüler am Gymnasium längst nicht so groß, wie man sie sich wünschen muss, wenn man sich die Abhängigkeit unseres Wohlstands von Innovationsfähigkeit und Spitzenqualifikationen vor Augen führt. Mit dieser Prioritätensetzung fallen Hilfestellungen für schwächere Schüler ja nicht gleich hinten runter. Von Bildungsdarwinismus sind wir dann immer noch weit weg. So viel Elitebewusstsein muss das Land aushalten können.