 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Wie viel Elitebewusstsein verträgt das neue neunjährige Gymnasium?

G9 im Südwesten Wie viel Elitebewusstsein verträgt das neue neunjährige Gymnasium?

G9 im Südwesten: Wie viel Elitebewusstsein verträgt das neue neunjährige Gymnasium?
1
Nach dem Ende der Sommerferien starten die Fünft- und Sechstklässler zum neunjährigen Weg bis zum Abitur. Foto: dpa

Kultusministerin Schopper räumt der Steigerung der Abiturquote im neuen G9 Priorität vor der Förderung von Spitzenschülern ein. Das ist ein Irrweg, kommentiert Autorin Bärbel Krauß.

Politik/Baden-Württemberg : Bärbel Krauß (luß)

Manchmal kann man wirklich nur den Kopf schütteln. Nun startet Baden-Württemberg nach gefühlt ewigen Auseinandersetzungen um die Frage nach der richtigen Dauer der Schulzeit bis zum Abitur mit einem modernisierten neunjährigen Gymnasium ins neue Schuljahr. Und jetzt entfacht die grüne Kultusministerin eine kropfunnötige – umgekehrte – Elitedebatte. Dass Theresa Schopper die Förderung der leistungsstarken Schüler auch an den G9-Gymnasien hintanstellt und stattdessen eine Steigerung der Abiquote durch Förderung der schwächeren Schüler die größere Bedeutung zumisst, ist einfach falsch.

 

Bitte keine Gleichmacherei für alle Schularten

Was denn sonst soll im allgemeinbildenden Gymnasium – als einer von fünf (!) weiterführenden Schularten in Baden-Württemberg – Vorrang haben, wenn nicht der Auftrag, möglichst viele Schüler zu Spitzenleistungen zu bringen? Durch die Schulreformen der vergangenen Jahre hat die Förderung der schwächeren Schüler an allen anderen Schularten Priorität. Das ist nicht verkehrt, schon weil die wachsende Zahl von Lerndefiziten bei einem wachsenden Anteil der Schüler dies erforderlich macht.

Aber es muss und sollte nicht für alle Schularten gleichermaßen gelten. Denn wie die Vergleichsarbeiten der Achtklässler in den vergangenen Jahren stets gezeigt haben, ist die Gruppe der Spitzenschüler am Gymnasium längst nicht so groß, wie man sie sich wünschen muss, wenn man sich die Abhängigkeit unseres Wohlstands von Innovationsfähigkeit und Spitzenqualifikationen vor Augen führt. Mit dieser Prioritätensetzung fallen Hilfestellungen für schwächere Schüler ja nicht gleich hinten runter. Von Bildungsdarwinismus sind wir dann immer noch weit weg. So viel Elitebewusstsein muss das Land aushalten können.

Weitere Themen

Fund im Nationalpark: Kleines Wundertier trägt Kretschmanns Namen

Fund im Nationalpark Kleines Wundertier trägt Kretschmanns Namen

Sie sind keinen Millimeter groß und verfügen doch über Superkräfte. Bärtierchen finden sich überall in der Natur. Eine neue Art trägt den Namen „kretschmanni“ – gibt es Parallelen?
Von Annika Grah
Schulstart in Baden-Württemberg: Die Lehrerversorgung im neuen Schuljahr wird besser

Schulstart in Baden-Württemberg Die Lehrerversorgung im neuen Schuljahr wird besser

Baden-Württembergs Kultusministerin Schopper sieht die Schulen gut gerüstet für den Schulstart. Wegen der verschwundenen Geisterstellen sind noch 1160 Stellen offen.
Von Bärbel Krauß
Umstrittene Polizeisoftware: Innenminister mit merkwürdigen Antworten zu Palantir

Umstrittene Polizeisoftware Innenminister mit merkwürdigen Antworten zu Palantir

Innenminister Thomas Strobl antwortet auf eine Anfrage des SPD-Innenexperten Sascha Binder zur umstrittenen Software Palantir – bemerkenswert vage und widersprüchlich.
Von Franz Feyder
Zoll in Ulm: 68 Goldschmuggler in 15 Tagen erwischt – Wert: 400.000 Euro

Zoll in Ulm 68 Goldschmuggler in 15 Tagen erwischt – Wert: 400.000 Euro

Der Zoll erwischt in nur 15 Tagen zahlreiche Goldschmuggler. Wie die Beamten dabei vorgehen.
Defekt in Heidelberg: Zugumleitungen und Ersatzverkehr

Defekt in Heidelberg Zugumleitungen und Ersatzverkehr

An einem Stellwerk kommt es am Vormittag zu einem technischen Defekt. Die Züge werden teilweise umgeleitet.
Attacke auf Elbit Systems in Ulm: Staatsschutz ermittelt nach Angriff auf Rüstungsunternehmen

Attacke auf Elbit Systems in Ulm Staatsschutz ermittelt nach Angriff auf Rüstungsunternehmen

Nach einer Attacke auf ein Rüstungsunternehmen in Ulm ermittelt der Staatsschutz. Die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart prüft Hinweise auf einen extremistischen Hintergrund.
Albstadt: Mädchen nach Kletterwand-Einsturz nicht mehr in Klinik

Albstadt Mädchen nach Kletterwand-Einsturz nicht mehr in Klinik

Eine mobile Kletterwand stürzt bei einer Veranstaltung ein. Zwei Mädchen werden verletzt.
Drogenhandel über das Darknet: Vier Verdächtige in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg in U-Haft

Drogenhandel über das Darknet Vier Verdächtige in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg in U-Haft

Ermittler durchsuchen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg 14 Wohnungen wegen Drogenhandels. Vier Verdächtigen werden festgenommen.
Von red/afp
Von Fahrgeschäft mitgeschleift: Neue Erkenntnisse zum Arbeitsunfall im Europa-Park

Von Fahrgeschäft mitgeschleift Neue Erkenntnisse zum Arbeitsunfall im Europa-Park

Rettungseinsatz in beliebtem Freizeitpark in Südbaden: Ein Arbeiter wird an einer Achterbahn schwer verletzt. Nun gibt es gute Nachrichten zum Gesundheitszustand des Mannes.
Palmer bei Lanz zu Parkplatz-Irrsinn: 40.000 Flächen einzeln überprüfen?

Boris Palmer bei Lanz Parkplatz-Irrsinn in Tübingen: „Jede Woche kommt sowas auf den Tisch!“

Der Tübinger Oberbürgermeister war in der ZDF-Talkshow zu Gast und berichtete über Irrsinniges, mit dem sich seine Verwaltung derzeit herumschlagen muss.
Von Christoph Link und Michael Bosch
Weitere Artikel zu G9 Gymnasium Kommentar
 