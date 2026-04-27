Gabriel Wittner steht seit Jahren als DJ auf der Bühne, seit 2025 macht er unter einem Alias auch Pop-Musik mit persönlichen Texten. Warum er nach mehr Tiefgang in der Musik sucht.
Sommer und Winter – zwei Gegensätze, die der Musiker Gabriel Wittner aus Remseck am Neckar vereint. Als DJ und Producer bringt er seit Jahren die Menschen in Clubs und auf Festivals zum Tanzen. „Diese Seite meiner Musik ist laut, Party und Leben, wie der Sommer“, schildert der 26-Jährige. Auf der anderen Seite steht der Winter – Gabriel Winter, das Pop-Alias, unter dem der Musiker seit 2025 Deutschpop mit tiefgründigen Texten veröffentlicht. Den Künstlernamen hat er von der Jahreszeit abgeleitet. „Winter beschreibt fast schon einen Zustand, man zieht sich eher zurück und schaut nach innen“, erläutert er.