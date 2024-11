Der zoologisch-botanische Garten bereitet sich auf neue Blütenpracht fürs kommende Frühjahr vor und erhält dabei Unterstützung von jungen Gärtnern.

Iris Frey 04.11.2024 - 14:27 Uhr

Die Gärtnerinnen und Gärtner der Parkpflege wurden vor kurzem einmal mehr unterstützt von einer Gruppe von Filderschülern aus Degerloch, die Teil der Europa Minigärtner sind. Die Schülerinnen und Schüler halfen einen Nachmittag lang mit, wie Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann berichtet. Etwa 17 Schüler der Gruppe von Catharina Maier von der Filderschule Degerloch bepflanzten ein 50 Quadratmeter großes Beet unter fachkundiger Anleitung der Gärtner mit 350 Exemplaren von Veilchen, Bellis, auch Gänseblümchen genannt, die sehr wildbienenfreundlich sind. Zudem pflanzten sie Goldlack . Auch lernten die Minigärtner, wie man Tulpenzwiebeln steckt, in diesem Fall 450 Zwiebeln, die im Frühling in orange, gelb und violett blühen sollen. Anja Birle, Bereichsleiterin der Parkpflege im Wilhelma-Park zeigte sich begeistert, wie motiviert die Minigärtner ihren Arbeitseinsatz in der Wilhelma angegangen sind und „wie gespannt sie schon jetzt darauf sind, in welch toller Blütenpracht die von ihnen bepflanzten Beete im Frühjahr erstrahlen werden“.