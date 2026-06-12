Gärtringen plant Letzter Schliff am Campus
Gärtringen vergibt Arbeiten für die Außenanlagen und eine neue Trafostation in der Neuen Ortsmitte.
Gärtringen vergibt Arbeiten für die Außenanlagen und eine neue Trafostation in der Neuen Ortsmitte.
Eine kurze öffentliche Sitzung erlebte der Gemeinderat von Gärtringen am Dienstag. Vor allem mit verschiedenen Vergaben stellte die Gemeinde die Weichen für die Zukunft des Geländes um die Ludwig-Uhland-Halle, das in der Wahrnehmung des Gemeinderates mittlerweile zum Uhland-Campus geworden ist.