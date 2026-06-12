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  6. Letzter Schliff am Campus

Gärtringen plant Letzter Schliff am Campus

Gärtringen plant: Letzter Schliff am Campus
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Spatenstich bei der Ludwig-Uhland-Halle in Gärtringen Foto: Käthe Ruess

Gärtringen vergibt Arbeiten für die Außenanlagen und eine neue Trafostation in der Neuen Ortsmitte.

Böblingen : Ulrich Stolte (uls)

Eine kurze öffentliche Sitzung erlebte der Gemeinderat von Gärtringen am Dienstag. Vor allem mit verschiedenen Vergaben stellte die Gemeinde die Weichen für die Zukunft des Geländes um die Ludwig-Uhland-Halle, das in der Wahrnehmung des Gemeinderates mittlerweile zum Uhland-Campus geworden ist.

 

Dieses Ensemble zwischen Ludwig-Uhland-Halle und der Ludwig-Uhland-Schule im Westen der Gemeinde ist der wichtigste Baustein zur neuen Ortsmitte, die nach und nach Gestalt annimmt. Das Richtfest für die neue Ludwig-Uhland-Halle ist längst gefeiert, das Dach ist inzwischen drauf, das Gebäude soll noch in diesem Jahr fertig gestellt werden.

1,3 Millionen Euro kostet der Außenbereich

Diese Mehrzweckhalle bildet zusammen mit der Freiluftsporthalle in direkter Nachbarschaft zur Ludwig-Uhland-Schule einen wichtigen Bauabschnitt der neuen Gärtringer Ortsmitte. Das Gesamtinvestitionsvolumen für die Mehrzweckhalle wird mit knapp 20 Millionen Euro veranschlagt. Etwa 1,3 Millionen Euro sind für die Außenanlagen verplant und wurden jetzt vom Gemeinderat einstimmig an eine Tübinger Firma vergeben.

Auch in die Ludwig-Uhland-Schule hat die Gemeinde in dieser Sitzung viel Geld investiert, dort muss für rund 435.000 Euro eine Trafostation neu gebaut werden. Mehrere Gründe sprechen für das neue Gerät: Auf dem Hallendach gibt es bald eine Photovoltaik-Anlage, und damit wären die elektrischen Leitungen an ihr Kapazitätsende gelangt. Es sei eine „wahnsinnige Leistungserhöhung von einem halben Megawatt, die wir hier brauchen“, sagte dazu Friedemann Erbele, der Leiter des Gärtringer Bauamtes. Die Vergabe ging an eine Firma aus Ebersbach an der Fils (Kreis Göppingen), der Beschluss erfolgte einstimmig.

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