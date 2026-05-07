Gärtringen sucht Zeitzeugen Sensationsfund: Wer weiß etwas über die uralte Holztafel?
Eine uralte Holztafel bietet erstmals eine Liste aller Gärtringer Bürgermeister. Jetzt sind die Bürger gefragt.
Eine uralte Holztafel bietet erstmals eine Liste aller Gärtringer Bürgermeister. Jetzt sind die Bürger gefragt.
Der Gärtringer Horst Birkenbach schaut immer genau hin, was er mit seiner Firma beim Entrümpeln findet, und jetzt hat er einen Sensationsfund aus seinem Depot gezogen und dem historischen Verein „Zeitsprung“ vermacht.