Gärtringer Ortsmitte Kein Abriss, sondern: Ins Alte Rathaus kommt was Neues
Gärtringen plant die Ortsmitte neu. Der Clou darin: Das Alte Rathaus wird nicht abgerissen. Ganz im Gegenteil. Die Verwaltung kommt in die Gebäude Hauptstraße 16/18.
Gärtringen plant die Ortsmitte neu. Der Clou darin: Das Alte Rathaus wird nicht abgerissen. Ganz im Gegenteil. Die Verwaltung kommt in die Gebäude Hauptstraße 16/18.
Das elegante Gärtringer Rathaus mit seinem luftigen Dachreiter wird nicht abgerissen – das ist eine der schönsten städtebaulichen Erkenntnisse, aus den Plänen für die neue Ortsmitte Gärtringens. Es soll, so beschloss der Gemeinderat schon Mitte April, als Mensa für das neue Schulzentrum dienen, das zur Zeit nördlich des alten Rathauses in den Himmel wächst.