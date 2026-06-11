Der kleine Teilort hat nur noch bis Ende Juni einen eigenen Geldautomat, dann ziehen Kreissparkasse und Volksbank bei dem Gerät den Stecker.

jps 11.06.2026 - 16:15 Uhr

Die Kreissparkasse Böblingen schließt ihren Geldautomaten in Rohrau zum 30. Juni 2026, den sie bisher gemeinsam mit der Volksbank in der Region mit Sitz in Tübingen betrieben hatte. Grund für die Entscheidung sind laut Pressemitteilung seit Jahren deutlich abnehmende Nutzerzahlen und Sicherheitsabwägungen. Die Kunden werden künftig auf das Beratungs-Center im benachbarten Gärtringen verwiesen, wo neben der Geldautomat auch ein Beratungsangebot zur Verfügung steht.