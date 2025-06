Wenn Ivanka Trump und Jared Kushner mit ihren Kindern im Wassertaxi über die Kanäle düsen und die Designerin Diane von Fürstenberg gut gelaunt den Fotografen zuwinkt – dann ist Milliardärshochzeit in Venedig. Die ersten Gäste des Brautpaars Jeff Bezos und Lauren Sánchez sind am Dienstagnachmittag schon in der Lagunenstadt angekommen.

Darunter die Tochter des US-Präsidenten, „First Daughter“ Ivanka Trump und ihr Ehemann Jared Kushner mit (augenscheinlich) zwei ihrer drei Kinder: Arabella und Theodore. Die 43-Jährige trug bauchfrei – dem Wetter angemessen, schließlich hat auch in Venedig der Sommer mit Macht Einzug gehalten. Die Familie lächelte freundlich für die Fotografen.

Bestimmt wissen auch Ivanka und Jared, dass die Invasion der Superpromis – von denen viele wahlweise mit dem Privatjet oder der eigenen Luxusjacht anreisen – in Venedig nicht von allen begrüßt wird. Im Gegenteil: Die Gruppe „No Space for Bezos“ hat Gegenaktionen angekündigt. Mit Booten und aufblasbaren Schwimmtieren wollen sie die Bezos-Gäste auf Venedigs Kanälen ausbremsen.

Jared Kushner mit den Kindern Theodore und Arabella. Foto: AFP

Ebenfalls von den Fotografen gesichtet: Die Modeschöpferin Diane von Fürstenberg, die am Flughafen Marco Polo freundlich in die Kameras lächelte. In einem Interview hatte sie vorab ihren „Mitgästen“ empfohlen, statt Geschenken fürs Brautpaar besser für gute Zwecke in der Lagunenstadt zu spenden.

Designerin Diane von Fürstenberg bei ihrer Ankunft am Flughafen. Foto: AFP

Mehrere Luxusjachten wurden bereits gesichtet: Zum Beispiel die auf 70 Millionen Euro geschätzte Jacht „Arience“ des US-Milliardärs Bill Miller oder die noch teurere „Kismet“ des US-Milliardärs Shahid Khan.

Italienische Medien berichten, der 61-jährige Amazon-Chef Bezos und seine 55 Jahre alte Braut Sánchez würden am Mittwoch in Venedig eintreffen. Die Hochzeit soll am Freitag steigen.

Eine Jeff-Bezos-Puppe schwimmt auf einem Amazonpaket vor der Rialtobrücke. Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Kurzfristig musste das Paar noch einige Pläne umschmeißen: Wegen des Krieges zwischen Israel und dem Iran wurden in Italien die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Das betrifft auch Venedig. Die Hochzeitsfeier wurde jetzt von der Scuola Grande della Misericordia im historischen Zentrum auf das Arsenale, ein Jahrhunderte altes Schiffswerftsareal aus der Blütezeit Venedigs, verlegt.