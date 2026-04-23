 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. IC-Zug hält nicht mehr in Herrenberg, Gäufelden und Bondorf

Gäubahn IC-Zug hält nicht mehr in Herrenberg, Gäufelden und Bondorf

Gäubahn: IC-Zug hält nicht mehr in Herrenberg, Gäufelden und Bondorf
1
Der IC soll künftig nur noch ganz früh morgens und spät abends in Herrenberg, Gäufelden und Bondorf halten. Foto: Deutsche Bahn AG

Stattdessen soll der Regionalzug häufiger fahren. Die Bahn will dadurch pünktlicher werden. Kommen soll die Umstellung mit dem Fahrplanwechsel im Dezember.

Böblingen: Anke Kumbier (ank)

Der IC auf der Gäubahn soll künftig nicht mehr in Bondorf, Gäufelden und Herrenberg halten. Dafür stündlich in Sulz und Oberndorf statt wie bisher nur alle zwei Stunden. Das sieht ein Gäubahnkonzept vor, an dem die DB Fernverkehr zusammen mit der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg arbeitet.

 

Ab dem Fahrplanwechsel im Dezember ist laut einer Bahnsprecherin geplant, dass der IC ohne Stopp zwischen Böblingen und Horb fährt. Die Deutsche Bahn hofft, auf diese Weise pünktlicher zu werden. Die Gäubahn hat auf der teils einspurigen Strecke immer wieder mit hohen Verspätungen zu kämpfen.

Doch der Wegfall der Halte ist nicht alles. Damit es die Stationen im Gäu nicht zu hart trifft, soll der MEX Stuttgart-Böblingen-Gäu (ehemals RE 14) sowie der Pendelzug Herrenberg-Bondorf im neuen Fahrplan auch außerhalb der Hauptverkehrszeiten stündlich statt bisher zweistündlich fahren.

Nur mit Umsteigen in den Süden

Damit bleibt die Anzahl der Direktverbindungen von und nach Stuttgart laut der Sprecherin „nahezu gleich“. Allerdings wird von Herrenberg, Gäufelden und Bondorf aus die Anbindung in den Süden unattraktiver. Wenn der IC dort nicht mehr hält, müssen Fahrgäste in Richtung Singen in Horb umsteigen. Die Bahn verspricht in Horb „zeitnahen Anschluss“ auf die IC-Züge nach Singen.

Eine Alternative könnte sein, früh aufzustehen. „Am Tagesrand sind zudem auch noch einzelne IC-Halte für Herrenberg, Gäufelden und Bondorf vorgesehen“, teilt die Sprecherin mit.

Zusammengefasst sieht das neue IC-Konzept so aus:

  • Umsteigefrei von Stuttgart nach Rottweil und umgekehrt fährt nur noch der IC – der aber kaum noch im Gäu hält
  • Nur noch am frühen Morgen und späten Abend sind Halte in Herrenberg, Gäufelden und Bondorf vorgesehen
  • Die IC-Züge fahren im Stundentakt
  • Die IC-Züge bedienen neu stündlich statt wie bisher zweistündlich die Halte Sulz und Oberndorf

Das neue Konzept soll Entlastung bringen, weil dann zwischen Rottweil und Stuttgart laut Sprecherin weniger Züge auf der Strecke unterwegs sind. Das gelinge, weil mit dem neuen stündlichen Halt des IC in Sulz und Oberdorf der RE Stuttgart-Rottweil entfällt. Er bedient bislang die beiden Bahnhöfe, wenn der IC daran vorbeifährt.

Express-S-Bahn entfällt

Die geplanten Veränderungen wirken sich zudem auf die S-Bahn aus. Die Express-S-Bahnen, die aktuell ohne Halt zwischen Herrenberg und Böblingen fahren, können dann wieder an allen Stationen dazwischen halten, teilt die Bahnsprecherin mit. Bisher ist die schnellere Fahrt zu bestimmten Zeiten noch notwendig, weil direkt auf die S-Bahn ein IC folgt und die Strecke frei sein muss. Das ändert sich mit dem Fahrplanwechsel im Dezember.

Unsere Empfehlung für Sie

Große Einschränkungen befürchtet: Böblingen unter Druck durch Pfaffensteigtunnel

Große Einschränkungen befürchtet Böblingen unter Druck durch Pfaffensteigtunnel

Läuft alles nach Plan, will die Deutsche Bahn im Jahr 2026 mit dem Bau des Pfaffensteigtunnels zwischen Flughafen und Böblingen beginnen. Das hat Folgen für Böblingen.

Die Deutsche Bahn tüftelt seit einiger Zeit daran, den IC auf der Gäubahn pünktlicher zu machen – bisher vor allem, um rechtzeitig in der Schweiz zu sein. Der IC, in dem bis Singen auch Nahverkehrstickets gelten, verbindet Stuttgart mit Zürich.

Unsere Empfehlung für Sie

Stuttgart 21: Umweltverbände scheitern erneut mit Klage gegen Gäubahn-Kappung

Stuttgart 21 Umweltverbände scheitern erneut mit Klage gegen Gäubahn-Kappung

Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat Klagen gegen die geplante Unterbrechung der Gäubahn im Zuge von Stuttgart 21 abgewiesen.

Doch bereits seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2025 endet jeder zweite Zug in Singen und Fahrgäste nach Zürich müssen auf einen anderen Zug umsteigen, der sie weiter in die Schweiz bringt. Von Zürich in Richtung Stuttgart fahren die IC-Züge weiterhin im Stundentakt. Dank der getroffenen Maßnahmen hätte die Pünktlichkeit bereits gesteigert werden können, so die Sprecherin. Deshalb soll sie vorerst beibehalten werden.

Weitere Themen

Weil im Schönbuch: Ganztagsbetreuung für Erstklässler – Bürgermeister findet klare Worte

Weil im Schönbuch Ganztagsbetreuung für Erstklässler – Bürgermeister findet klare Worte

Weil im Schönbuch organisiert die Ganztagsbetreuung für Erstklässler. Der Bürgermeister findet klare Worte zum neuen Rechtsanspruch.
Von Leonie Schüler
Böblingen vor 60 Jahren: Hertie und Krauß eröffnen – „Zehntausende stürmten die neueröffneten Kaufhäuser“

Böblingen vor 60 Jahren Hertie und Krauß eröffnen – „Zehntausende stürmten die neueröffneten Kaufhäuser“

Ab 1966 galt Böblingen für einige Jahre als die wichtigste Einkaufsstadt in der Region. Am 22. April öffneten Hertie und Krauß – der Beginn goldener (und längst vergangener) Zeiten.
Von Robert Krülle
Gäubahn: IC-Zug hält nicht mehr in Herrenberg, Gäufelden und Bondorf

Gäubahn IC-Zug hält nicht mehr in Herrenberg, Gäufelden und Bondorf

Stattdessen soll der Regionalzug häufiger fahren. Die Bahn will dadurch pünktlicher werden. Kommen soll die Umstellung mit dem Fahrplanwechsel im Dezember.
Von Anke Kumbier
Deutsch-italienische Partnerschaft: Wie ein sizilianisches Dorf ein Teil von Schönaich wurde

Deutsch-italienische Partnerschaft Wie ein sizilianisches Dorf ein Teil von Schönaich wurde

Seit den 1960er Jahren leben in Schönaich viele Menschen, deren Wurzeln in einem sizilianischen Dorf liegen: in Mirabella Imbaccari. Die beiden Orte verbindet ein schicksalhaftes Band.
Von Thorsten Schöll
Mercedes-Werk Sindelfingen: Was sich die Christliche Gewerkschaft Metall auf die Fahne schreibt

Mercedes-Werk Sindelfingen Was sich die Christliche Gewerkschaft Metall auf die Fahne schreibt

Bei der Betriebsratswahl im Mercedes-Werk Sindelfingen errang die Christliche Gewerkschaft Metall (CGM) drei Sitze. Für die nächsten Jahre formuliert die CGM ein ganz klares Ziel.
Von Martin Dudenhöffer
Künstliche Intelligenz: Wie Unternehmen von KI profitieren

Künstliche Intelligenz Wie Unternehmen von KI profitieren

Künstliche Intelligenz (KI) sinnvoll einsetzen – das ist das Thema eines Informationsabends für Firmen am 29. April in Herrenberg.
Von Wolfgang Berger
Weil im Schönbuch: Kämmerer verstirbt bei tragischem Badeunfall

Weil im Schönbuch Kämmerer verstirbt bei tragischem Badeunfall

Der Kämmerer der Gemeinde Weil im Schönbuch, Andreas Bastl, ist überraschend verstorben. Der Bürgermeister gedachte dem 48-Jährigen mit einer Schweigeminute.
Von Leonie Schüler
Kulturpfingsten in Leonberg: Musik, Kabarett, Kunst, Theater: Lahrensmühle wird zur Kulturzentrale der Stadt

Kulturpfingsten in Leonberg Musik, Kabarett, Kunst, Theater: Lahrensmühle wird zur Kulturzentrale der Stadt

Kulturpfingsten in der Leonberger Lahrensmühle gehört seit vielen Jahren fest zum Kalender: Im Kulturdenkmal vereint sich Malerei, Musik, Comedy und vieles mehr.
Von Marius Venturini
Herrenberg: Stadt weist mehr Parkplätze für Anwohner aus

Herrenberg Stadt weist mehr Parkplätze für Anwohner aus

In den Bereichen Wengertweg und Wilhelmstraße sowie Berliner Straße wird es aber weiterhin auch Kurzzeitparken geben. An der Gebührenschraube wird nicht gedreht, vorerst wenigstens.
Von Käthe Ruess
Streng geschützte Tierart: Vieles spricht dafür: Wildkatze im Schönbuch ist noch da

Streng geschützte Tierart Vieles spricht dafür: Wildkatze im Schönbuch ist noch da

Die scheuen Tiere sind schwer nachzuweisen. Vergangenes Jahr gelang es und auch dieses Frühjahr taucht auf Wildtierkameras wieder eine Katze auf.
Von Anke Kumbier
Weitere Artikel zu Gäubahn Herrenberg Gäufelden Bondorf
 
 