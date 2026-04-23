Gäubahn IC-Zug hält nicht mehr in Herrenberg, Gäufelden und Bondorf
Stattdessen soll der Regionalzug häufiger fahren. Die Bahn will dadurch pünktlicher werden. Kommen soll die Umstellung mit dem Fahrplanwechsel im Dezember.
Stattdessen soll der Regionalzug häufiger fahren. Die Bahn will dadurch pünktlicher werden. Kommen soll die Umstellung mit dem Fahrplanwechsel im Dezember.
Der IC auf der Gäubahn soll künftig nicht mehr in Bondorf, Gäufelden und Herrenberg halten. Dafür stündlich in Sulz und Oberndorf statt wie bisher nur alle zwei Stunden. Das sieht ein Gäubahnkonzept vor, an dem die DB Fernverkehr zusammen mit der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg arbeitet.