Gäubahn-Kappung Oberbürgermeister fordern weitere Verschiebung
Nachdem klar ist, dass Stuttgart 21 viel später fertig wird, melden sich die Oberbürgermeister an der Gäubahn-Strecke zu Wort und fordern, die Kappung zu verschieben.
Nachdem klar ist, dass Stuttgart 21 viel später fertig wird, melden sich die Oberbürgermeister an der Gäubahn-Strecke zu Wort und fordern, die Kappung zu verschieben.
Das Großprojekt Stuttgart 21 wird teurer und viel später fertig. Diese Hiobsbotschaft ist seit einigen Tagen bekannt - doch es gibt auch gewisse positive Auswirkungen. Die Kappung der Gäubahnstrecke könnte ebenfalls nach hinten geschoben werden und deutlich kürzer ausfallen. In diesem Sinne appellieren die Oberbürgermeister der Gäubahn-Anrainer-Städte einmal mehr an die Deutsche Bahn.