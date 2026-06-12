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Gäubahn-Kappung Oberbürgermeister fordern weitere Verschiebung

Gäubahn-Kappung: Oberbürgermeister fordern weitere Verschiebung
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Die Gäubahn verkehrt zwischen Singen und Stuttgart, hier ein IC-Zug zwischen Gäufelden und Herrenberg. Foto: Deutsche Bahn

Nachdem klar ist, dass Stuttgart 21 viel später fertig wird, melden sich die Oberbürgermeister an der Gäubahn-Strecke zu Wort und fordern, die Kappung zu verschieben.

Böblingen: Robert Krülle (rok)

Das Großprojekt Stuttgart 21 wird teurer und viel später fertig. Diese Hiobsbotschaft ist seit einigen Tagen bekannt - doch es gibt auch gewisse positive Auswirkungen. Die Kappung der Gäubahnstrecke könnte ebenfalls nach hinten geschoben werden und deutlich kürzer ausfallen. In diesem Sinne appellieren die Oberbürgermeister der Gäubahn-Anrainer-Städte einmal mehr an die Deutsche Bahn.

 

„Wir fordern die Deutsche Bahn und die Projektpartner auf, beim kommenden Lenkungskreis Stuttgart 21 nicht nur allgemein über neue Zeitpläne für den Tiefbahnhof zu informieren, sondern konkret und verbindlich darzulegen, wie die Gäubahn bis zur tatsächlichen Inbetriebnahme des Tiefbahnhofs und bis zur späteren Anbindung über den Pfaffensteigtunnel geführt werden soll“, schreibt der Verbund der Anrainer-Oberbürgermeister, zu denen auch Stefan Belz (Böblingen), Markus Kleemann (Sindelfingen) und Nico Reith (Herrenberg) gehören.

OB positionieren sich deutlich gegen vorzeitige Kappung

„Für uns gilt klar: Die Gäubahn muss mindestens bis zur tatsächlichen Eröffnung des Tiefbahnhofs Stuttgart 21 direkt an den Stuttgarter Kopfbahnhof angebunden bleiben“, heißt es in dem Schreiben. „Eine vorzeitige Kappung der bestehenden Direktverbindung ist den Fahrgästen nicht zuzumuten.“ Man erwarte von der Deutschen Bahn und den Projektpartnern, dass alle notwendigen baulichen, betrieblichen und organisatorischen Maßnahmen geprüft und umgesetzt werden, um die direkte Anbindung der Gäubahn an den Kopfbahnhof während der Übergangszeit zu sichern. „Das gilt insbesondere im Zusammenhang mit den geplanten S-Bahn-Maßnahmen und dem Erhalt der Panoramabahn.“

Die Gäubahnstrecke verläuft von Singen über Rottweil, Horb, Herrenberg und Böblingen nach Stuttgart. Die Deutsche Bahn hat geplant, die Gäubahn in Stuttgart-Vaihingen zu kappen, um den Stuttgarter Kopfbahnhof stilllegen zu können. Dann müssten Gäubahn-Fahrgäste vorübergehend ab Vaihingen auf die S-Bahn umsteigen, um zum Hauptbahnhof zu kommen.

Gegen die geplante Kappung gibt es immer wieder Protestaktionen, hier im September 2025 in Vaihingen. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Weil der Termin der Stuttgart-21-Inbetriebnahme immer wieder verschoben wurde, rückte auch der Zeitpunkt der Kappung weiter nach hinten. Zuletzt war von 2028 die Rede. Nun ist auch dies wahrscheinlich Makulatur.

Pfaffensteigtunnel soll rund zwei Milliarden Euro kosten

Für die neue Verbindung der Gäubahnstrecke mit dem Flughafen und in der Folge mit dem Hauptbahnhof hat die Deutsche Bahn bereits begonnen, den Pfaffensteigtunnel zwischen Böblingen und den Fildern zu bauen. Dieser soll 2032 fertig sein. Kolportierte Kosten: rund zwei Milliarden Euro. Die übrigens nicht in die Stuttgart-21-Kosten eingerechnet werden.

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