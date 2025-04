Geplante Gäubahnkappung „Die meisten Leute wissen das nicht“ – Kundgebung in Stuttgart

Geplant ist, dass die Strecke von Zürich in die Landeshauptstadt in einem Jahr in Vaihingen gekappt wird. Das Gäubahnkomitee Stuttgart ist dagegen – und machte am Dienstag auf die drohende Unterbrechung aufmerksam.