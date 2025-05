Ein herrlicher sonniger Sonntag, bestes Wetter für einen Gleitschirmflug. Aber in Gaildorf passiert etwas, womit einer der Sportler nicht rechnen konnte.

red/dpa/lsw 12.05.2025 - 08:56 Uhr

Ein Gleitschirmflieger ist in Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall) abgestürzt und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr wurde der Mann am Sonntag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.