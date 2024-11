Die DFB-Elf glänzt beim 7:0 gegen Bosnien nicht nur spielerisch – sie beweist ihre Erfolgsgier auch noch, als das Spiel längst entschieden ist. Nach der Gala bescheinigen einige Experten dem Team Weltklasse.

Marco Seliger 17.11.2024 - 15:24 Uhr

Wer denkt, der 7:0-Kantersieg der DFB-Elf gegen Bosnien und Herzegowina am Samstagabend sei etwas Besonderes, sei ein Blick in die Länderspielgeschichte oder alternativ ins Archiv der Stadt Freiburg empfohlen. Alles wie immer, wird man feststellen nach der Lektüre, die in der Kurzfassung lautet: Am 7. Juni 2000 bezwang die Nationalmannschaft Liechtenstein in der Stadt an der Dreisam mit 8:2. Am 9. Mai 2002 dann ging die Serie in Freiburg los: Erst gab es ein 7:0 gegen Kuwait, am 27. Mai 2004 ein 7:0 gegen Malta – und am 27. Mai 2006 folgte gegen Luxemburg, genau: ein 7:0.