Osiel Gouneo ist einer der wenigen schwarzen Solisten in der europäischen Ballettszene. Nun bringt er seine Autobiografie „Black Romeo“ auf die Bühne. Was ist im Theaterhaus zu sehen?

Andrea Kachelrieß 20.11.2024 - 15:23 Uhr

Lesung trifft Ballett: In einem ungewöhnlichen Format stellt sich Osiel Gouneo, Erster Solist des Bayerischen Staatstheaters, in Stuttgart vor. Am 1. Dezember bringt der schwarze Kubaner für eine Gala im Theaterhaus nicht nur sein Buch „Black Romeo“ mit, das Rassismus in der weißen Ballettwelt benennt.