Abtauchen in eine kunterbunte Welt: Bei der Tagung Galacon in Waiblingen treffen sich Fans der Serie „My Little Pony“ aus aller Welt.
08.09.2025 - 16:52 Uhr
Carmen trägt einen bodenlangen Rock in Regenbogenfarben und ein Oberteil in Blau. Auf ihrem Kopf sitzt eine kunterbunte Perücke, darauf zwei hellblaue Plüschohren. In Höhe der Schulterblätter wippen zwei blaue Flügelchen. Fans der US-amerikanischen Comicserie „My Little Pony“ wissen auf den ersten Blick, wer hier vor ihnen steht: Rainbow Dash, eine der Hauptfiguren der Kultserie.