Am Dienstag, 17. Februar 206, trifft Galatasaray Istanbul in den Playoffs der UEFA Champions League auf Juventus. Doch welcher Sender zeigt das Duell live im TV und Stream?

Am heutigen Dienstag, dem 17. Februar 2026, trifft Galatasaray Istanbul in der UEFA Champions League auf Juventus Turin. Im Playoff-Duell der UEFA Champions League kommt es zu einem traditionsreichen Aufeinandertreffen. Während die Gastgeber auf die elektrisierende Atmosphäre ihres Hexenkessels Rams Park setzen, bringt der italienische Rekordmeister jede Menge internationale Erfahrung mit.

Galatasaray Istanbul gegen Juventus Turin – Champions League heute live: Uhrzeit und Übertragung Das Spiel zwischen Galatasaray Istanbul und Juventus Turin findet im Rams Park Istanbul statt. Der Anpfiff erfolgt um 18:45 Uhr. Alle Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, können das Spiel auch live im TV und Stream verfolgen.

Teams : Galatasaray Istanbul, Juventus Turin

: Galatasaray Istanbul, Juventus Turin Wettbewerb : UEFA Champions League 2025/26, Play-offs, Hinspiel

: UEFA Champions League 2025/26, Play-offs, Hinspiel Datum und Uhrzei t: 17.02.2026, 18:45 Uhr

t: 17.02.2026, 18:45 Uhr Stadion/Spielort : Rams Park, Istanbul

: Rams Park, Istanbul Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande)

Galatasaray Istanbul gegen Juventus Turin heute im TV

In Deutschland wird das CL-Spiel zwischen Galatasaray Istanbul und dem Juventus Turin leider nicht im Free-TV übertragen. Die TV-Rechte für die Live-Übertragung der Champions League teilen sich die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime Video. Während Amazon-Kunden in der Ligaphase jeden Dienstag das Topspiel schauen können, sind alle anderen Begegnungen bei DAZN zu sehen. Die Konferenzen überträgt ebenfalls DAZN – am Dienstag jedoch ohne das Topspiel. Die Übertragung des Spiels des Galatasaray Istanbul gegen Juventus Turin startet bei DAZN auf dem linearen TV-Sender DAZN 1 um 18:30 Uhr.

Galatasaray Istanbul gegen Juventus Turin im Free-TV

Das ZDF bleibt eine feste Adresse am Mittwochabend. Dann läuft im Free-TV ab 23:30 Uhr „sportstudio UEFA Champions League“ mit ausführlichen Zusammenfassungen der Partien. Die nächste Ausgabe steht am Mittwoch, 18. Februar 2026, 23:30 Uhr, auf dem ZDF-Programm. Fernsehzuschauer bekommen dann in der 60-minütigen Show die Highlights der Spiele, mit allen Toren, mit Analysen und Interviews zu sehen. Ein umfassendes Angebot mit Highlights und Zusammenfassungen finden Fußballfans auch auf ZDFheute.de, in der ZDFheute-App und auf sportstudio.de.

Galatasaray Istanbul gegen Juventus Turin heute live im Stream

Die Partie zwischen Galatasaray Istanbul und dem Juventus Turin wird in Deutschland exklusiv von DAZN im Livestream übertragen. Beginn der Übertragung ist um 18:45 Uhr. Für die Zuschauer gibt es interessante Vorberichte, Interviews und taktische Analysen zum Spiel. Um die Partie live verfolgen zu können, benötigt man ein kostenpflichtiges Abonnement bei DAZN

Free-TV: -

Pay-TV: DAZN 1 (Einzelspiel)

Livestream: DAZN

