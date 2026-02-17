Am Dienstag, 17. Februar 206, trifft Galatasaray Istanbul in den Playoffs der UEFA Champions League auf Juventus. Doch welcher Sender zeigt das Duell live im TV und Stream?
17.02.2026 - 09:36 Uhr
Am heutigen Dienstag, dem 17. Februar 2026, trifft Galatasaray Istanbul in der UEFA Champions League auf Juventus Turin. Im Playoff-Duell der UEFA Champions League kommt es zu einem traditionsreichen Aufeinandertreffen. Während die Gastgeber auf die elektrisierende Atmosphäre ihres Hexenkessels Rams Park setzen, bringt der italienische Rekordmeister jede Menge internationale Erfahrung mit.