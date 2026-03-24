Galerie in Bad Cannstatt Das Kunsthöfle wird 90 – so blicken die Macher in die Zukunft
Die renommierte Galerie Kunsthöfle feiert ein besonderes Jubiläum im Amtsgericht Bad Cannstatt. Was macht sie so erfolgreich?
Die renommierte Galerie Kunsthöfle feiert ein besonderes Jubiläum im Amtsgericht Bad Cannstatt. Was macht sie so erfolgreich?
Die Galerie Kunsthöfle zählt zu den ältesten Galerien in Stuttgart. Unter dem Motto „Kunst trägt Zeit“ feiert die traditionsreiche Kultureinrichtung am 29. März ihr Jubiläum im Amtsgericht Bad Cannstatt. Die Galerie Kunsthöfle hat im Laufe ihres Lebens als Verein viel erlebt: Freudiges und tragische Momente. Nun hat der Verein Grund zu feiern.