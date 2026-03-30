Das Kunsthöfle in Bad Cannstatt zählt zu Stuttgarts ältesten Galerien. Bei der Eröffnung der Jubiläumsausstellung machte eine der am längsten mitwirkenden Künstlerinnen eine Entdeckung.
„Kunst trägt Zeit“ lautet der Titel der neuen Ausstellung zum 90. Geburtstag der Galerie Kunsthöfle, die mit großem Besucherinteresse im Amtsgericht Bad Cannstatt gestartet ist. Mit dabei sind auch einige Urgesteine, die am längsten tätigen Künstlerinnen und Künstler. Darunter Margitta Sieber aus Ludwigsburg. Sie kannte noch den früheren Leiter des Kunsthöfle aus den 1970er Jahren, Hermann Geiger. Und die aktuelle Vorsitzende des Kunsthöfle, Heike Renz, brachte nun zum Jubiläum zwei Fotoalben von Hermann Geiger aus dem Nachlass des verstorbenen Ehren-Vorsitzenden Helge Bathelt mit.