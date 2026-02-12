„Demons“ – ein Magazin- und Ausstellungsprojekt von Isabelle Mayer und David Spaeth – widmet sich in der Galerie Kernweine in Stuttgart den ambivalenten Zwischenräumen unserer Kultur.

Ein außergewöhnliches Projekt in der Stuttgarter Galerie Kernweine bewegt sich an der Schnittstelle von zeitgenössischer Kunst, Mythologie und visueller Sprache: Am Freitag, 13. Februar, ab 19 Uhr wird dort das Magazin- und Ausstellungsprojekt „Demons“ präsentiert. Es ist eine Kollaboration zwischen der Schweizer Designerin Isabelle Mayer und dem Stuttgarter Fotografen David Spaeth, dessen Arbeiten auch schon die Cover der Alben von Bands wie Die Nerven oder Die Selektion geschmückt haben.

„Demons" in der Galerie Kernweine Ausgangspunkt des Projekts „Demons" ist die Figur des Dämons als ambivalentes Zwischenwesen, das zwischen Gut und Böse vermittelt. Im Zentrum steht die Frage nach inneren Spannungen, nach dem, was im kulturellen und individuellen Bewusstsein verdrängt, vernachlässigt oder tabuisiert wird. Ausgehend von der historischen Figur des Dämons – in der griechischen Antike noch ein neutrales Zwischenwesen zwischen Göttern und Menschen, später im christlichen Verständnis eine Verkörperung des Bösen – lotet das Projekt die Ambivalenz dieser Gestalt aus und überträgt sie in aktuelle gesellschaftliche Dynamiken.

Isabelle Mayer will dem Verdrängten mit ihren Designs eine neue Würde und Sichtbarkeit verleihen, während David Spaeth mit fotografischer Präzision die Räume des Unausgesprochenen ausleuchten möchte. Gemeinsam haben sie eine duale Erzählstruktur entwickelt, die sich in zwei thematischen Schwerpunkten organisiert: Tag und Nacht – Zustände, die sich an ihrer Schwelle berühren und doch grundverschiedene Erfahrungen vermitteln. Die helle Seite findet im Garten des „Alien“-Künstlers HR Giger ein Zuhause, während das Düstere in der scheinbar ruhigen Umgebung des Friedhofs Sihlfeld in Zürich erkundet wird.

Performances zur Ausstellungseröffnung

Zum Launch des Magazins am 13. Februar wird der Abend durch begleitende Performances ergänzt, die das Spannungsfeld zwischen innerer Erfahrung und künstlerischer Praxis weiter vertiefen und den Besuch in der Galerie Kernweine zum immersiven Erlebnis machen sollen.

Demons. Die Ausstellung ist bis zum 22. Februar in der Galerie Kernweine in Stuttgart zu sehen.