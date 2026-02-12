„Demons“ – ein Magazin- und Ausstellungsprojekt von Isabelle Mayer und David Spaeth – widmet sich in der Galerie Kernweine in Stuttgart den ambivalenten Zwischenräumen unserer Kultur.
12.02.2026 - 13:30 Uhr
Ein außergewöhnliches Projekt in der Stuttgarter Galerie Kernweine bewegt sich an der Schnittstelle von zeitgenössischer Kunst, Mythologie und visueller Sprache: Am Freitag, 13. Februar, ab 19 Uhr wird dort das Magazin- und Ausstellungsprojekt „Demons“ präsentiert. Es ist eine Kollaboration zwischen der Schweizer Designerin Isabelle Mayer und dem Stuttgarter Fotografen David Spaeth, dessen Arbeiten auch schon die Cover der Alben von Bands wie Die Nerven oder Die Selektion geschmückt haben.