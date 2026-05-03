Galerie Ostfildern Künstlerische Diskurse über das Luxusgut Wohnen
Mit dem neuen Stadtteil Scharnhauser Park setzen sich fünf Künstler in der Ausstellung „Hausordnung“ der Galerie Ostfildern auseinander.
Mit dem neuen Stadtteil Scharnhauser Park setzen sich fünf Künstler in der Ausstellung „Hausordnung“ der Galerie Ostfildern auseinander.
Die Zukunft des Wohnens liegt im Mehrgeschossbau. Steigende Mieten und fehlender Wohnraum belasten viele Menschen. Dass verdichtetes Wohnen auch viele Freiräume bieten kann, zeigt modellhaft Ostfilderns jüngster Stadtteil, der Scharnhauser Park. Da ist die Architektur von Geschossbauten geprägt. „Hausordnung“ heißt die neue Ausstellung in der Galerie der Stadt Ostfildern. Vier Künstler und eine Künstlerin betrachten das Wohnen der Zukunft aus unterschiedlichen Blickwinkeln.