Unbekannte Täter haben im Dätzinger Schlossgarten eine Skulptur zerstört. Der Wert beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag. Führt eine Spur in die VfB-Fan-Szene?
24.02.2026 - 11:34 Uhr
Unschöner Anblick für den Galeristen Kuno Schlichtenmaier: Als er am Freitag seine Ausstellungsräume im Schloss Dätzingen aufmachen wollte, entdeckte er im Schlossgarten, dass eine Edelstahlskulptur der Stuttgarter Künstlerin Gerlinde Beck (1930-2006) in der Nacht gewaltsam aus der Verankerung gerissen und umgeworfen wurde. Es handelt sich um die „Skulptur in Röhrenlandschaft“ aus dem Jahr 1972.