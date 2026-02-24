Unbekannte Täter haben im Dätzinger Schlossgarten eine Skulptur zerstört. Der Wert beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag. Führt eine Spur in die VfB-Fan-Szene?

Unschöner Anblick für den Galeristen Kuno Schlichtenmaier: Als er am Freitag seine Ausstellungsräume im Schloss Dätzingen aufmachen wollte, entdeckte er im Schlossgarten, dass eine Edelstahlskulptur der Stuttgarter Künstlerin Gerlinde Beck (1930-2006) in der Nacht gewaltsam aus der Verankerung gerissen und umgeworfen wurde. Es handelt sich um die „Skulptur in Röhrenlandschaft“ aus dem Jahr 1972.

Unbekannte Täter hatten das Werk mit weißer Farbspray besprüht und das Wort „Deutsch“ darauf hinterlassen. Außerdem hatten sie einen Aufkleber der VfB-Stuttgart-Fangruppe „Ultras Schwabensturm“ auf eines der Stahlelemente geklebt. Sechs Erdnägel, mit denen das Objekt befestigt war, wurden entwendet. Der Wert des Kunstwerks beläuft sich laut Polizeibericht auf einen fünfstelligen Betrag.

Deutet der Aufkleber auf Täter aus der Fußballszene hin? Foto: privat

Den Sachschaden beziffert der Galerist mit rund 10 000 Euro. „Für konkrete Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, setzen wir eine Belohnung aus“, kündigt Kuno Schlichtenmaier als Vorstand der Gerlinde-Beck-Stiftung an.

Mittlerweile ermittelt der Polizeiposten Maichingen in diesem Fall und bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 0 70 31 / 20 40 5-0 oder per Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de.