Spielten Künstlerinnen in der westdeutschen Kunst der 1950er Jahre nur eine Nebenrolle? Mit Marie-Louise von Rogister hält die Galerie Schlichtenmaier dagegen.
30.09.2025 - 07:00 Uhr
1948 gründet sich in Recklinghausen die Gruppe „Junger Westen“. Heute noch klangvolle Namen wie Emil Schumacher, HAP Grieshaber, Hann Trier und Fritz Winter ist auch Marie-Louise von Rogister dabei – mit einer ganz eigenen Bildwelt in einer um die Entformelung der Bildwelt ringenden Zeit. In den Räumen der Galerie Schlichtenmaier im Schloss Dätzingen (Grafenau) ist diese Bildwelt jetzt neu zu entdecken.