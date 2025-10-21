Galerie Schlichtenmaier Warum lässt Cornelia Schleime in Stuttgart auf das Publikum schießen?
Widersinniger könnte die Situation kaum sein: Eine sorgsam geschminkte Frau mit erwartungsfroh-heiterem Blick richtet eine Pistole auf die Betrachtenden. Soll hier das Publikum lustvoll weggeschossen werden?