Die Wendlinger Galerie zeigt Arbeiten der Künstler Giovanni Maranghi und Paolo Staccioli aus Florenz. Malerei und Skulpturen bestechen durch die Lust am Experiment.
19.04.2026 - 14:00 Uhr
Ein Reiter auf einem Pferd empfängt die Besucher und Besucherinnen der neuen Ausstellung im Vorgarten der Wendlinger Galerie. Die mächtige Bronzeskulptur des Künstlers Paolo Staccioli verführt zu einer Zeitreise. Das riesige Pferd steht erhaben auf Rädern im Raum und erinnert an Motive aus der Antike. Mit Staccioli und dem Maler Giovanni Maranghi führt der Wendlinger Galerieverein in der neuen Ausstellungen zwei Künstler aus Florenz zusammen. Die Vernissage ist am Mittwoch, 22. April, um 19.30 Uhr in der Galerie Weberstraße 2.