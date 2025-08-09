„Galerie Z“ und „Pappe la Papp“: Kunst trifft auf Möbel: Neue Galerie am Berliner Platz

 
Kunst trifft auf Möbel: Neue Galerie am Berliner Platz

Stefan Zimmermann (links) und sein Partner Wolfgang Stahl im neuen Studio Foto: Katrin Maier-Sohn/Gemälde Marc Taschowsky

In den früheren Modeladen „Gemini“ zieht eine neue Galerie ein, in der auch Möbel gekauft werden können. Die Macher sind keine Unbekannten in Stuttgart.

Digital Desk: Katrin Maier-Sohn (kms)

Rund um den Berliner Platz herrschte zuletzt viel Leerstand. In der Fritz-Elsas-Straße steht bereits seit Jahren das ehemalige „Kebap Haus“ in der Hausnummer 56 leer. Auch Im Gebäude daneben werden schon lange keine türkischen Backwaren mehr verkauft. Und als im Frühjahr 2025 der alternative Modeladen „Gemini“ schloss, war das für viele ein Grund zur Trauer. 44 Jahre lang wurden dort Doc Martens und Mode für die Goth- und Punk-Szene verkauft.

 

Nun zieht zumindest in diese Ladenfläche ein neuer Besitzer ein – beziehungsweise gleich zwei. Stefan Zimmermann, bekannt aus der Galerie Z, und Wolfgang Stahl, Inhaber des Möbelgeschäfts Pappe la Papp, haben sich zusammengetan. Mitte August eröffnen sie in der Fritz-Elsas-Straße 50 einen gemeinsamen Showroom, kurz FE50, in dem Kunst und Design zusammenfinden sollen.

Niederschwellig aber nicht billig

Die beiden Männer kennen sich seit vielen Jahren. Stahl ist Kunde bei den Zimmermanns, die bereits seit 2008 eine Galerie für zeitgenössische Kunst in der Johannesstraße führen. „Wir wollen eine Kunstgalerie eröffnen, in der man sich hinsetzen und die Bilder in Ruhe betrachten kann. Eine Wohlfühl-Galerie sozusagen“, sagt Stefan Zimmermann. „Die Mieten in Stuttgart sind mittlerweile so teuer, dass man als kleine Galerie schauen muss, wie man sich Räumlichkeiten noch leisten kann.“ Die Zusammenarbeit sei daher sehr attraktiv.

Die Werke des Künstlers Marc Taschowsky sind farbenfroh, der Sessel kann ebenfalls erworben werden. Foto: Katrin Maier-Sohn/Gemälde Marc Taschowsky

Alle Möbel, die in der neuen Galerie stehen, können auch erworben werden. Oft würden Kunden von Pappe la Papp ebenfalls nach Kunst suchen, weiß Stahl. Nun könnten diese über den gemeinsamen Hinterhof in die Galerie FE50 weiterziehen und nach einem geeigneten Bild zum neuen Sofa suchen.

Anders als in Zimmermanns Galerie in der Johannesstraße (JO21), die sich dort im dritten Stock befindet, hoffen die beiden Männer in den Räumlichkeiten am Berliner Platz auf mehr Laufkundschaft. „Hier ist eine gewisse Frequenz vorhanden“, weiß Wolfgang Stahl, dessen Möbelgeschäft direkt nebenan ist – und das bereits seit über 25 Jahren. Im FE50 soll überwiegend Kunst ausgestellt werden, die niedrigschwellig ist und nicht unbedingt eine lange Erklärung braucht, um zu gefallen und verstanden zu werden. Billig sind die Werke aber trotzdem nicht.

Die erste Veranstaltung im neuen Raum findet am 15. August 2025 statt. Zur Premiere zeigt der Künstler Marc Taschowsky eine Reihe neuer Arbeiten, die Farbe, Form und Ikonen raumfüllend inszenieren.

FE50, Fritz-Elsas-Straße 50, 70174 Stuttgart, Di-Fr 11.30-19, Sa 11.30-18 Uhr

