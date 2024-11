Dominik Maltaric und Davis Troung haben fast 150 000 Euro bekommen, um ein Computerspiel zu entwickeln. „Second Nature“ handelt von einer sehr fernen Zukunft, in der erst einmal alles zu spät ist.

In „Second Nature“ ist das Leben auf der Erde erloschen. Die Szenerie spielt in einer „sehr, sehr fernen Zukunft“, sagt Dominik Maltaric. Roboter, in deren Rolle der Spieler schlüpft, sollen die Natur wieder aufbauen, „in den Ruinen der Vergangenheit“. Der 28-Jährige arbeitet seit gut anderthalb Jahren mit dem gleichaltrigen Davis Troung an einem Computergame, das Spaß bringen soll – aber auch ein Gefühl dafür, wohin der Klimawandel führen kann.