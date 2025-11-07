Prinz Harry bittet Kanada um Verzeihung: Beim Baseballspiel trug er eine Mütze der gegnerischen L.A. Dodgers. Nun erklärte er, warum ihm keine andere Wahl blieb.
07.11.2025 - 12:45 Uhr
Toronto/Los Angeles - Prinz Harry hat die Kanadier um Nachsicht gebeten, beim Spiel des Baseball-Teams Toronto Blue Jays ein Cap der gegnerischen L.A. Dodgers getragen zu haben. "Als Erstes möchte ich mich bei Kanada dafür entschuldigen, es getragen zu haben. Zweitens: Ich war unter Zwang. Da gab es nicht viel zu wählen", sagte der Brite im Interview des kanadischen Fernsehsenders CTV News.