Der Markt für Computerspiele hatte in den Corona-Jahren Sonderkonjunktur, die Menschen hatten viel Zeit zum Spielen. Inzwischen hat sich die Lage normalisiert - es geht sogar mal abwärts.

dpa 13.08.2024 - 12:33 Uhr

Berlin/Köln - Erstmals seit langem haben die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland weniger Geld für Computer- und Videospiele sowie dazugehörige Hardware ausgegeben. Im ersten Halbjahr 2024 habe der Umsatz für Games in Deutschland bei rund 4,3 Milliarden Euro gelegen und damit sechs Prozent niedriger als im Vorjahreszeitraum, teilte der Branchenverband Game in Berlin mit und berief sich dabei auf Daten der Marktforschungsunternehmen GfK und data.ai.