Der Hauptgewinner des Deutschen Computerspielpreises packt die Aufarbeitung der Nazi-Kriegsverbrechen an, hat aber dennoch hohen Unterhaltungswert. Welche Spiele die Jurys noch überzeugten.
München/Berlin - Das Detektivspiel "The Darkest Files" ist das beste deutsche Computerspiel 2026. Das Berliner Entwicklungsstudio Paintbucket Games gewann beim Deutschen Computerspielpreis in München in der mit 100.000 Euro dotierten Hauptkategorie – und heimste zudem 40.000 Euro für den Gewinn in der Kategorie "Bestes Serious Game" ein. Der Deutsche Computerspielpreis gilt als wichtigster Preis für die deutsche Games-Branche, in den 15 Kategorien werden Preisgelder von insgesamt 800.000 Euro vergeben.