„Gangster Gang 2“ im Kino Wie wird man zum Meerschweinchen, Herr Giermann?
Zum Start des Animationsfilms „Die Gangster Gang 2“ haben wir mit dem vielseitig begabten Max Giermann über Kunst, Comedy und sein Verhältnis zu Nagetieren gesprochen.
Er ist bekannt für seine Parodien von Karl Lagerfeld, Stefan Raab oder Markus Lanz und spricht in dem Film „Die Gangster Gang 2“ wieder das böse Meerschweinchen Professor Marmelade. Zum Kinostart erzählt Giermann, wie man eine Nagetier-Stimme erfindet, weshalb er inzwischen lieber am Malblock als auf der Bühne sitzt, und warum Humor immer auch Hoffnung bedeutet – es sei denn es geht um Trump oder Putin.