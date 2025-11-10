Nur wenige Tage nach dem Durchzug von „Kalmaegi“ starben nach Angaben der Behörden mindestens fünf Menschen durch den Taifun „Fung-wong“. Ganze Ortschaften stehen unter Wasser.
10.11.2025 - 12:57 Uhr
Schon wieder hat ein Taifun den Philippinen Tod und Zerstörung gebracht: Nur wenige Tage nach dem Durchzug von „Kalmaegi“ starben nach Angaben der Behörden mindestens fünf Menschen durch den Taifun „Fung-wong“. Ganze Ortschaften standen am Montag unter Wasser, zahlreiche Städte waren ohne Strom. Landesweit hatten die Behörden etwa 1,4 Millionen Menschen vor dem Sturm in Sicherheit gebracht, der nun auf Taiwan zusteuert.