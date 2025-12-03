Zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler müssen in der Daimlerstadt gleich vier neue Kantinen her – eine in der Kernstadt, drei in den Teilorten.
03.12.2025 - 17:00 Uhr
Für den Ausbau der Ganztagsbetreuung an Schulen muss die Stadt Schorndorf tief in die Tasche greifen – und darf nun aufatmen, dass sich das Land Baden-Württemberg mit einer millionenschweren Finanzspritze beteiligt. 70 Prozent der förderfähigen Kosten werden aus dem Investitionsprogramm für den Ganztagsausbau übernommen.