Hemmingens Bürgermeister Thomas Schäfer hat mit dem Förderbescheid nun schwarz auf weiß, dass seine Gemeinde für den Ausbau der Ganztagsbetreuung Unterstützung vom Land bekommt.
05.09.2025 - 15:17 Uhr
Was war der Hemminger Bürgermeister Thomas Schäfer (CDU) sauer, als vor etwas mehr als einem Jahr bekannt wurde, dass „die gesetzlich vom Bund eingeführte Ganztagsbetreuung an Grundschulen natürlich nicht durchfinanziert ist“ – verbunden mit der Ankündigung, dass das Los entscheiden soll, welche Kommune in Baden-Württemberg für den Ausbau von Betreuungsplätzen einen Teil der limitierten Fördermittel bekommt. Zumal die Strohgäu-Gemeinde zu diesem Zeitpunkt schon lange ein genehmigtes Baugesuch zur Erweiterung des Horts von 50 auf 150 Plätzen griffbereit hatte.