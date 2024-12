Ganztagsgrundschulen in Korntal-Münchingen?

Die Schullandschaft in Korntal-Münchingen verändert sich. In den nächsten Jahren sollen die Grundschulen Ganztagsschulen werden. Die Stadt sieht nur diese eine Möglichkeit, um den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung zu erfüllen.

Stefanie Köhler 12.12.2024 - 07:51 Uhr

Grundschulen in Deutschland müssen vom Schuljahr 2026 an Kindern nach dem Unterricht einen Betreuungsplatz garantieren. Erst sind die Erstklässler dran, nach und nach kommen die anderen Klassenstufen an die Reihe.