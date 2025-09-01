Fünf Tote, zig Verletzte: Das ist die Bilanz des Zugunglücks im Juni 2022 in Garmisch-Partenkirchen. Eine interne Untersuchung der Deutschen Bahn benennt nun die Unfallursache.
01.09.2025 - 14:44 Uhr
Berlin (dpa) - Das tödliche Zugunglück mit fünf Toten und 72 Verletzten in Garmisch-Partenkirchen im Juni 2022 war einem internen Bericht der Deutschen Bahn zufolge vermeidbar. Die Verantwortung für den Unfall liege beim betrieblichen Personal, aber auch bei zuständigen Vorstandsmitgliedern der damaligen Bahn-Tochter DB Netz, heißt im Abschlussbericht einer Kanzlei, die von der Bahn mit der internen Untersuchung des Unglücks beauftragt worden war. Der Bericht liegt der dpa als Kurzfassung vor.