Panagiotis Sahinidis pflegt einen kleinen Garten in der Martinstraße. Das grüne Fleckchen ist eine Gegenwelt zur kargen Baustelle auf dem Karstadt-Areal gegenüber.
Ein wild wucherndes Fleckchen Grün, dschungelartiger Bewuchs, dazwischen leuchten bunte Blüten, Bienen summen, Vögel piepsen in den Ästen. Unten am Boden sitzen Gartenzwerge und Engelfigürchen, Windrädchen drehen sich. Gerade ist Panagiotis Sahinidis aus dem Urlaub in Griechenland zurückgekommen. Drei Wochen musste sein Garten ohne seine Pflege auskommen, für das Wässern der Pflanzen war seine Enkelin zuständig. Doch die große Hitze hat ihren Tribut gefordert. „Es gibt immer sehr viel zu tun, wenn ich so lange nicht im Garten war“, sagt Sahinidis, greift in vertrocknete Blütenstände und rupft mal hier und mal da. Normalerweise ist der 81-Jährige jeden Tag in seinem Garten, vier Stunden sind es mindestens, wie er sagt. Oft mehr.