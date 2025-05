Was ist an Christi Himmelfahrt möglich und was nicht? Ein Überblick über die Gartenarbeiten, die man am Vatertag ohne schlechtes Gewissen erledigen kann.

Michael Maier 26.05.2025 - 11:40 Uhr

Viele Menschen in Deutschland haben an Christi Himmelfahrt frei. Das bietet sich doch eigentlich an, um im Garten zu werkeln. Aber ist das überhaupt erlaubt, etwa mit lautstarkem Rasenmähen? Welche Gartenarbeiten man an diesem Feiertag, den die meisten eher als Vatertag kennen, erledigen darf und welche man lieber verschieben sollte.